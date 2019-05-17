В холле Белгородского университета открылась выставка картин Феликса Пятаковича
На выставке цифровой живописи представлены 36 работ мастера
В Белгородском университете открылась выставка картин Феликса Пятаковича. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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К 80-летию доктора медицинских наук, профессора НИУ «БелГУ», Феликса Пятаковича в холле университета открыли выставку его работ цифровой живописи «Фрактальный калейдоскоп». Мастер представил студентам, коллегам, друзьям 36 работ, которые составляют шесть серий картин: антарктический пейзаж, пальмовые этюды, крымский пейзаж, подводный мир, фрактальные акварели и стохатипии.
Отметим, что свою первую выставку Феликс Пятакович представил в музее истории университета в 2014 году, а в 2917 году его картины можно было увидеть в галерее фотоискусства имени Собровина.
ИСТОЧНИК KP.RU