В Белгородском университете пройдут всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»

16 Май 16:16 2019-05-16T16:16:38+03:00

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17 мая в НИУ «БелГУ» пройдут традиционные литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле». Гостями университета станут писатели – Татьяна Василевская (Краснодар), Вера Кобзарь и Александр Тарасов (Белгород). Для гостей будет проведена экскурсия по Белгородскому госуниверситету. Они посетят храм Архангела Гавриила, музей истории НИУ «БелГУ», геолого-минералогический музей имени Петина, аллею Нобелевских лауреатов и другие объекты инфраструктуры. На площадке университета по улице Студенческой пройдет творческая встреча писателей со студентами педагогического института НИУ «БелГУ».

Напомним, что Татьяна Василевская – член Союза журналистов России, заслуженный журналист Кубани, директор издательства «Книга», лауреат премии «Прохоровское поле» (2017) и премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры.

Вера Кобзарь – автор сборников стихотворений «Вчера был снег…» (1996), «Весенний дождь» (2002), «Светлый август» (2008), «Без билета на край света» (2008) и других. Лауреат премии «Прохоровское поле» за книгу «Светлый август» в 2013 году.

Произведения Александра Тарасова были напечатаны в журналах «Ровесник» (Москва), «Наш современник» (Москва), «Роман-журнал XXI век» (Москва), в альманахах «Звезда полей» (Москва), «Рать» (Москва), «Светоч» (Белгород). Лауреат международного поэтического конкурса «Звезда полей – 2011» имени Николая Рубцова, всероссийской премии «Имперская культура» имени Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU