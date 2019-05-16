2019-05-16T14:08:10+03:00
Общество

Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте

Груз был незаконно перемещен из Украины в Россию
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Пограничного управления.Фото пресс-службы Пограничного управления.
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15 мая в пограничной зоне в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района Белгородской области был остановлен автомобиль «Ваз-2121». В ходе осмотра транспортного средства в нем были выявлены 9 тюков с товарами народного потребления (одежда в ассортименте). Тюки были незаконно перемещены из Украины в Россию.

Водитель и пассажир легковушки оказались жителями Белгородского района. Документов на товар ни водитель, ни пассажир предоставить не смогли.

По данному факту проводится разбирательство, после которого будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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