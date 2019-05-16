Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте
Груз был незаконно перемещен из Украины в Россию
Фото пресс-службы Пограничного управления.
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15 мая в пограничной зоне в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района Белгородской области был остановлен автомобиль «Ваз-2121». В ходе осмотра транспортного средства в нем были выявлены 9 тюков с товарами народного потребления (одежда в ассортименте). Тюки были незаконно перемещены из Украины в Россию.
Водитель и пассажир легковушки оказались жителями Белгородского района. Документов на товар ни водитель, ни пассажир предоставить не смогли.
По данному факту проводится разбирательство, после которого будет вынесено процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU