От укусов клещей с начала года пострадали 559 белгородцев

СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-16T12:43:17+03:00

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В Белгородской области по данным на 13 мая за медицинской помощью после укусов клещей обратились 559 человек. Отмечается, что этот показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года, но при этом остается в числе неблагополучных регионов по крещевому боррелиозу, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Белгородской области.

В 2019 году в лабораторию «Центра гигиены и эпидемиологии» были доставдены для исследования 213 клещей, снятых с людей. Проведенные исследования показали, что 20% случаях они были заражены боррелиями.

Напомним, что в Белгородской области с наступление теплого сезона ведут обработку против клещей парков, детских лагерей, скверов, пляжей. Всего обработано 454,2 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU