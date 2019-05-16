2019-05-16T12:14:31+03:00
Общество

«Мираторг» увеличит производство шашлыка из свинины

В связи с ростом спроса мясоперерабатывающий завод «СК Короча», входящий в состав холдинга, планирует в текущем году увеличить его производство на 33%
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..Фото: "КП" Архив
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Рост производства продукции широкого ассортимента, ориентированной на конечного потребителя, является частью стратегии компании. Специалисты агрохолдинга регулярно проводят мониторинги рынка и планируют увеличение объемов производства на основе данных о потребительских предпочтениях.

Свиной шашлык «Мираторга» неоднократно признавался в числе лучших. В 2018 году данные лабораторных исследований подтвердили: продукция соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

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Линейка шашлыка включает в себя шесть наименований: шашлык из свиной шеи, «Традиционный», «Деликатесный», «Для Гриля», «Классический», «Нежный». При производстве продукции используется мясо животных, выращенных на собственных свиноводческих площадках, что гарантирует ее качество и безопасность.

- Спрос на шашлыки компании «Мираторг» ежегодно растет. И мы делаем все возможное, чтобы оправдать доверие покупателей. Залог успеха нашей продукции – использование высококачественных ингредиентов и рецептуры, разработанной с учетом предпочтений большинства потребителей, - подчеркивают в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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