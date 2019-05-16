2019-05-16T11:26:14+03:00
Общество

Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2019»

С 17 апреля 2019 года идет прием работ на V Всероссийский конкурс, организованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России
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Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

"Портал gosuslugi.ru: мой опыт";

"Мои интернет-достижения";

"Интернет-предприниматель, интернет-работодатель";

"Моя общественная интернет-инициатива".

Конкурсные работы принимаются до 14 октября, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте https://www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу - эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители "Ростелекома", ПФР, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта "Азбука интернета". Все работы размещены на сайте www.azbukainterneta.ru в разделе " Конкурсные работы ".

Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. соглашения между ПАО "Ростелеком" и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Главная цель – облегчение доступа пенсионеров к получению госуслуг в электронном виде через интернет и повышение качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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