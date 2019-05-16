2019-05-16T11:12:44+03:00
Общество

В Белгороде полицейские и росгвардейцы предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков

У 22-летнего парня изъяли больше килограмма «синтетики»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Наркополицейские областного главка МВД во взаимодействии с сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области пресекли попытку сбыта крупной партии запрещенных веществ. По предварительным данным, 22-летний закладчик был задержан правоохранителями с поличным. В ходе личного досмотра, в тайниках, а также в квартире парня стражи порядка обнаружили около 300 граммов мефедрона, около килограмма «солей» и больше 20 граммов марихуаны. Помимо этого, у него изъяли электронные весы и упаковочный материал.

- По предварительным данным, в поисках легкого заработка молодой человек устроился работать в интернет-магазин, специализирующийся на продаже запрещенных веществ. Посредством мобильного приложения задержанный поддерживал связь с куратором незаконного бизнеса. В задачу белгородца входило забирать оптовые партии наркотиков с целью их последующей расфасовки и сбыта на территории региона, - прокомментировали в пресс-службе областного главка МВД,

Парню инкриминируют покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Молодому человеку грозит длительный срок заключения. Вчера суд арестовал белгородца. В период следствия он будет находиться под стражей.

В Белгороде пресечена попытка сбыта крупной партии наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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