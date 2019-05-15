За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 18 раз тушить горевшую траву
Несмотря на дождливую погоду, в Белгородской области продолжаются палы сухой растительности. Так, за прошедшую неделю подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области выезжали 18 раз на тушение загораний сухой травяной растительности, камыша и мусора.
Подчеркнем, что сотрудники МЧС совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными, сотрудниками ОМВД проводят постоянную профилактическую работу с населением. В ходе работы с населением проводятся беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, разъясняются требования по использованию открытого огня и разведения костров на приусадебных участках, вручаются памятки.
Главное управление МЧС России напоминает, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан – в размере 2 000 - 3 000 рублей; на должностных лиц – 6 000 - 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (ИП) – 20 000 - 30 000 рублей; на юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей.
Эти штрафы значительно возрастают в условиях особого противопожарного режима, который, как известно, продлен в Белгородском регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU