2019-05-15T12:25:18+03:00
Авто

В Белгороде из-за ремонта дорог перекроют движение по улицам Супруновской и Харьковской

Ограничения будут действовать с полночи 16 мая до восьми часов утра 18 мая
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Белгороде ограничат движение на улицах Супруновской и Харьковской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эти участки: по улице Супруновской от проспекта Богдана Хмельницкого до Харьковской и по улицы Харьковской от Попова до Супруновской, - перекроют с полночи 16 мая до восьми часов утра 18 мая.

Напомним, ранее «КП» сообщала о том, что в связи с проведением в Белгороде третьего открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица» 18 мая в районе парка Победы будет ограничено движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородский центральный парк обработают от ясеневого пилильщика
Белгородец Владимир Жигайло возглавил Управление МВД в Ивановской области
В Белгородском университете пройдут всероссийские литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»
Белгородские пограничники задержали 9 тюков с одеждой в ассортименте
Банк УРАЛСИБ предлагаетновым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
От укусов клещей с начала года пострадали 559 белгородцев
«Мираторг» увеличит производство шашлыка из свинины
Белгородцев приглашают принять участие в конкурсе «Спасибо Интернету-2019»
В Белгороде полицейские и росгвардейцы предотвратили попытку сбыта крупной партии наркотиков
Белгородские приставы тщательно проверяют все сообщения, поступившие на телефон доверия
В управлении культуры Белгорода назначен новый руководитель
В Белгороде полицейский сбил девушку
Победная традиция Лебединского ГОКа
За прошедшую неделю белгородские пожарные выезжали 18 раз тушить горевшую траву
4700 утят были задержаны на белгородской границе
В Белгородском районе ВАЗ не разминулся с трактором