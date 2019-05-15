В Белгороде из-за ремонта дорог перекроют движение по улицам Супруновской и Харьковской

15 Май 12:25 2019-05-15T12:25:18+03:00

Ограничения будут действовать с полночи 16 мая до восьми часов утра 18 мая

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В Белгороде ограничат движение на улицах Супруновской и Харьковской. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Эти участки: по улице Супруновской от проспекта Богдана Хмельницкого до Харьковской и по улицы Харьковской от Попова до Супруновской, - перекроют с полночи 16 мая до восьми часов утра 18 мая.

Напомним, ранее «КП» сообщала о том, что в связи с проведением в Белгороде третьего открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица» 18 мая в районе парка Победы будет ограничено движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU