2019-05-15T10:16:58+03:00
Общество

Студент из Белгорода вышел в финал Кубка «Управляй!»

Победители Кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, а также возможность работать в крупнейших компаниях
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».Фото пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».
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Победителем полуфинала всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», который состоялся в Воронеже, стал Владимир Кузнецов, студент Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. В конце мая он примет участие в финале, который пройдет в Москве. Победители Кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

В ходе соревнований участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения. Цель Кубка по менеджменту – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для их развития.

Из 30 217 зарегистрировавшихся в этом году участников более 6 200 – представители Центрального федерального округа, включая студентов вузов Москвы. 35 полуфиналиста из Тульской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Брянской областей боролись за право выйти в финал Кубка. Участники, прошедшие в полуфинал, уже проявили управленческие компетенции и лидерские качества на отборочном этапе.

В финал, помимо Владимира Кузнецова, вышли 4 студента из Брянской области, а также по одному представителю Воронежской, Орловской, Тульской и Липецкой областей.

Напомним, что Кубок по менеджменту «Управляй!» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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