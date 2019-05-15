В Белгороде в районе «Сити Молла» обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ
Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу Белгородского района поступило от работника службы безопасности ТРК «Сити Молл». Он рассказал, что в районе автомобильной стоянки во время проведения озеленительных работ, возможно, находится боеприпас времен ВАеликой Отечественной войны.
К месту обнаружения опасной находки незамедлительно выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области, которые изъяли артиллерийский снаряд 76 миллиметров. Его вывезли на специально оборудованном автомобиле и ликвидирована на полигоне.
Напомним, что в 2018 году взрывотехниками было обезврежено и уничтожено около 3000 единиц взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе более 10 авиабомб.
ИСТОЧНИК KP.RU