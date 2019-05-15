2019-05-15T09:12:37+03:00
Общество

Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками

Сбербанк предложил клиентам сервис «Безопасная сделка» для создания escrow-сделок из корпоративного интернет-банка
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Сервис представляет собой простой и удобный онлайн-аналог банковского аккредитива, работающий при b2b-расчетах.

«Безопасная сделка» обеспечит гарантию возврата средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и гарантию полной предоплаты от заказчика для исполнителя. Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанка для предпринимателей (Сбербанк Бизнес Онлайн) и работает следующим образом. Пользователю достаточно авторизоваться в интернет-банке, перейти в раздел «Продукты и услуги», выбрать «Безопасная сделка». После нажатия кнопки он переходит на страницу сервиса, откуда заполняет условия договора и отправляет приглашение другому участнику сделки, который получает приглашение, переходит на страницу сервиса и подтверждает предложенные условия сделки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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