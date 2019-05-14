2019-05-15T11:50:44+03:00
Общество

Под Белгородом пожарные спасли жизни троих мужчин

Спасателям пришлось эвакуировать пострадавших при помощи пожарной лестницы, а также взламывать дверь
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Спасателям удалось спасти жизни троих мужчин в городе Шебекино, где накануне в 3.09 минут произошел пожар по улице Луговой. Двух пришлось эвакуировать с балкона при помощи приставной лестницы. Для спасения еще одного пожарные взломали заклинившую дверь.

О происшествии сообщили местные жители. Звонившие рассказали, что огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в коридоре одной из квартир.

На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей № 12 и № 52города Шебекино: Егор Ткачев, Михаил Глазков, Михаил Деркачев, Алексей Рясик, Александр Роганин, Алексей Попов, Владимир Фролов, Сергей Друзев и Владимир Загинайлов.

Уже на месте выяснилось, что разгоревшееся пламя преградило жильцам двух квартир путь к эвакуации. Спасаясь от пожара, двое мужчин, находившихся в одной из квартир, вышли на балкон и стали подавать сигналы о помощи. Для их спасения сотрудники МЧС применили трехколенную лестницу. Для спасения еще одного мужчины, заблокированного в соседней квартире, огнеборцы взломали входную дверь, так как сильное пламя деформировало замок и хозяин не мог выбраться из охваченного дымом помещения.

Кроме того, по лестничным маршам заполненного дымом подъезда было эвакуировано 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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