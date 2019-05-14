Под Белгородом пожарные спасли жизни троих мужчин
Спасателям удалось спасти жизни троих мужчин в городе Шебекино, где накануне в 3.09 минут произошел пожар по улице Луговой. Двух пришлось эвакуировать с балкона при помощи приставной лестницы. Для спасения еще одного пожарные взломали заклинившую дверь.
О происшествии сообщили местные жители. Звонившие рассказали, что огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в коридоре одной из квартир.
На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей № 12 и № 52города Шебекино: Егор Ткачев, Михаил Глазков, Михаил Деркачев, Алексей Рясик, Александр Роганин, Алексей Попов, Владимир Фролов, Сергей Друзев и Владимир Загинайлов.
Уже на месте выяснилось, что разгоревшееся пламя преградило жильцам двух квартир путь к эвакуации. Спасаясь от пожара, двое мужчин, находившихся в одной из квартир, вышли на балкон и стали подавать сигналы о помощи. Для их спасения сотрудники МЧС применили трехколенную лестницу. Для спасения еще одного мужчины, заблокированного в соседней квартире, огнеборцы взломали входную дверь, так как сильное пламя деформировало замок и хозяин не мог выбраться из охваченного дымом помещения.
Кроме того, по лестничным маршам заполненного дымом подъезда было эвакуировано 30 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU