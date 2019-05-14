2019-05-14T14:34:03+03:00
Общество

На модернизацию электросетевого комплекса Белгородской области потратят 3,1 миллиарда

Белгородские энергетики приступили к реализации инвестиционной программы 2019 года
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Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» планируют ввести в работу 77 МВА трансформаторной мощности, построить и реконструировать 591 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. Основные средства будут направлены на повышение надежности, реконструкцию отслуживших свой срок сетей, строительство инфраструктуры для подключения участков ИЖС, реализацию проектов цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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