Белгородцам запретят пить в день «Последнего звонка»

14 Май 14:59 2019-05-14T14:59:54+03:00

Последний звонок для школьников в этом году прозвенит 23 мая

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Последний звонок для школьников в этом году прозвенит 23 мая. В этот день в Белгороде будет запрещена продажа алкоголя. Аналогичный запрет будет действовать 1 июня в «День защиты детей» и 21 июня в день проведения выпускного бала.

О неукоснительном соблюдении закона Белгородской области от 28.04.2016 г. № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» руководителям предприятий розничной торговли напомнили в Управлении потребительского рынка департамента экономического развития администрации города.

В управлении считают, что такие меры помогут уменьшить масштабы злоупотребления алкогольной продукцией, а также будут способствовать поддержанию здорового образа жизни современной молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU