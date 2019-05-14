«Мираторг» организовал практику для студентов

14 Май 12:12 2019-05-14T12:12:52+03:00

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Практическое обучение будущих ветеринарных врачей - студентов факультета ветеринарной медицины – длится от 1 до 3 месяцев. На период стажировки в холдинге студенты обеспечиваются спецодеждой, питанием и доставкой корпоративным транспортом. Обучающиеся выпускных курсов оформляются в штат, получают зарплату, в случае необходимости им предоставляется жилье. Учащиеся проходят практику по индивидуальным программам – за каждым закрепляется опытный наставник.

«Мираторг» - один их крупнейших работодателей и налогоплательщиков в АПК страны. Огромное внимание компания уделяет привлечению к работе молодежи и подготовке кадрового резерва. И не только приглашая на работу опытных специалистов, но и создавая условия для обучения студентов и выпускников аграрных вузов, желающих в дальнейшем профессионально развиваться в отрасли.

- Мы считаем практическую подготовку одним из важнейших этапов обучения: на производстве студенты приобретают ценные навыки по специальности, перенимают опыт от профессионалов. Немаловажно, что по окончании вуза они получают возможность успешно работать на современном сельхозпроизводстве с перспективой карьерного роста и достойной оплатой труда, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

ИСТОЧНИК KP.RU