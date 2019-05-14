Начальника полиции Белгорода уволили за пьяное вождение

14 Май 11:27 2019-05-14T11:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, в минувшие праздничные выходные, 11 мая этого года сотрудниками УГИБДД УМВД России по Белгородской области на одной из улиц областного центра был остановлен автомобиль «Форд Фокус». Транспортом управлял один из руководителей УМВД России по городу Белгороду. В ходе общения с водителем автоинспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. Руководством УМВД России по Белгородской области по данному факту была назначена служебная проверка. По результатам проверки принято решение о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU