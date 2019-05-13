В Белгородской области во время взрыва бытового газа пострадало 2 человека

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-13T16:57:44+03:00

В Белгородской области во время взрыва газового оборудования пострадало 2 человека.

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12 мая в Алексеевке Белгородской области в одном из домов по улице Школьной взорвался бытовой газ. Причиной, как говорят газовики, стал самовольный демонтаж газового оборудования. При взрыве пострадало два человека.

Оперативно прибывшей на место происшествия бригадой аварийно-диспетчерской службы было установлено, что при демонтаже трубы системы отопления в помещении котельной болгаркой распилили газопровод, который вел к отопительному прибору. При выполнении ремонтных работ шаровый кран на опуске был открыт, помещение быстро загазовалось и произошел взрыв газовоздушной смести.

Этого не произошло, если бы потребители строго соблюдали правила эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.

Отметим, что в соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только представители специализированных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU