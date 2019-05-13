В Белгородской области во время взрыва бытового газа пострадало 2 человека
12 мая в Алексеевке Белгородской области в одном из домов по улице Школьной взорвался бытовой газ. Причиной, как говорят газовики, стал самовольный демонтаж газового оборудования. При взрыве пострадало два человека.
Оперативно прибывшей на место происшествия бригадой аварийно-диспетчерской службы было установлено, что при демонтаже трубы системы отопления в помещении котельной болгаркой распилили газопровод, который вел к отопительному прибору. При выполнении ремонтных работ шаровый кран на опуске был открыт, помещение быстро загазовалось и произошел взрыв газовоздушной смести.
Этого не произошло, если бы потребители строго соблюдали правила эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.
Отметим, что в соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только представители специализированных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU