Белгородские судебные приставы соревновались в беге в честь 74-й годовщины Победы

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-13T14:53:01+03:00

На стадионе "Салют" прошел легкоатлетический кросс в честь 74-й годовщины Победы. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В легкоатлетическом кроссе приняли участие судебные приставы всех районов области

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Белгородские судебные приставы провели соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященному 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Соревнования прошли на центральном стадионе «Салют». В них приняли участие 30 судебных приставов со всех районов Белгородской области.

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Мужчины преодолели дистанцию в 3000 метров, женщины - 1000 метров. У женщин победителем стала Ирина Прядко, на втором месте Яна Атрахименок, на третьем — Наталья Осадчая. У мужчин лучшие результаты показал Михаил Шуваев, вторым к финишу пришел Вадим Поздняк, третьим — Дмитрий Аврамов.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU