Белгородские судебные приставы соревновались в беге в честь 74-й годовщины Победы
Белгородские судебные приставы провели соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященному 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Соревнования прошли на центральном стадионе «Салют». В них приняли участие 30 судебных приставов со всех районов Белгородской области.
Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Мужчины преодолели дистанцию в 3000 метров, женщины - 1000 метров. У женщин победителем стала Ирина Прядко, на втором месте Яна Атрахименок, на третьем — Наталья Осадчая. У мужчин лучшие результаты показал Михаил Шуваев, вторым к финишу пришел Вадим Поздняк, третьим — Дмитрий Аврамов.
По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU