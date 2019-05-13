2019-05-13T13:17:19+03:00
Общество

В Белгороде во время проведения форума «Зеленая столица» ограничат движение транспорта

В районе парка Победы 18 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде во время проведения форума «Зеленая столица» ограничат движение транспорта.В Белгороде во время проведения форума «Зеленая столица» ограничат движение транспорта.
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В связи с проведением в Белгороде третьего открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица» в районе парка Победы будет ограничено движение транспорта.

17 мая с 23.00 будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств по ул. Попова (от ул. Победы до ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской), по ул. Супруновской (от ул. Харьковской до проспекта Б. Хмельницкого). Также введут ограничения по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Б. Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

18 мая с 9.00 и до окончания мероприятия будет запрещено движение транспорта (кроме велосипедов) по ул. Попова (от ул. Победы от ул. Харьковской), по ул. Харьковской (от ул. Попова до ул. Супруновской), по ул. Супруновской (от ул. Харьковской до проспекта Богдана Хмельницкого). А также по малому проезду Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до железнодорожного переезда, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (левая сторона) от ул. Супруновской до старого моста, по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого (правая сторона) от старого моста до железнодорожного переезда.

Движение рекомендуется осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Ватутина, ул. Николая Чумичова и Белгородскому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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