В Белгородской области синоптики прогнозирую град
Утро 13 мая выдалось ясным, местами по области малооблачно. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Белгородской области, облачная погода с прояснениями сохранится весь день. Но вот к ночи в отдельных районах может пройти град.
В целом по региону и днем 13 мая могут идти небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер будет дуть до 14 м/с. Ночью местами туман и грозы.
Ветер северный. Ночью он будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами при грозе его порывы будут увеличиваться до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13, днем 18-23 тепла.
Завтра, 14 мая в регионе облачно с прояснениями, днем температура воздуха до +22 градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU