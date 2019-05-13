В Белгородской области синоптики прогнозирую град

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-13T12:22:46+03:00

В ночь с 13 на 14 мая в отдельных районах может пройти град

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Утро 13 мая выдалось ясным, местами по области малооблачно. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Белгородской области, облачная погода с прояснениями сохранится весь день. Но вот к ночи в отдельных районах может пройти град.

В целом по региону и днем 13 мая могут идти небольшие, днем в отдельных районах умеренные дожди. Ветер будет дуть до 14 м/с. Ночью местами туман и грозы.

Ветер северный. Ночью он будет достигать 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами при грозе его порывы будут увеличиваться до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13, днем 18-23 тепла.

Завтра, 14 мая в регионе облачно с прояснениями, днем температура воздуха до +22 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU