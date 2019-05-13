2019-05-13T11:03:07+03:00
Общество

В Белгороде будет временно прекращено движение по улице Садовой

Перекрытие улицы связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде будет временно прекращено движение по улице Садовой.В Белгороде будет временно прекращено движение по улице Садовой.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде по улице Садовой будет прекращено движение транспорта от улицы Мичурина до улицы Гагарина с 00:00 часов 15 мая до 23:00 часов 3 июня. Возможный маршрут объезда: улицы Мичурина – улицы Некрасова – улица Студенческая.

Также движение транспорта будет прекращено по улице Садовой от улицы Гагарина до улицы Студенческой с 00:00 часов 3 июня до 23:00 часов 15 июня. Предлагаемый маршрут объезда: улица Шершнева – улица Некрасова – улица Студенческая.

Кроме того, по улице Садовой от улицы Студенческой до улицы Железнякова движение будет ограничено с 00:00 часов 15 мая до 23:00 часов 15 июня. Водителям предлагается маршрут объезда: улица Студенческая – проспект Богдана Хмельницкого – улица Желязнякова.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства. Отметим, что, несмотря на данные ограничения, будет обеспечен круглосуточный пропуск автотранспорта оперативных служб к корпусам медицинских учреждений, расположенных по улице Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области во время взрыва бытового газа пострадало 2 человека
Белгородские водолазы со дна водоемов подымают… детали автомобилей
Белгородские судебные приставы соревновались в беге в честь 74-й годовщины Победы
В Белгороде во время проведения форума «Зеленая столица» ограничат движение транспорта
В Белгородской области синоптики прогнозирую град
Белгородские судебные приставы поздравили ветерана с Днем Победы
В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка
В Белгороде изменят правила перевозки пассажиров
В Старом Осколе жителям угрожает опасный люк
В май 45-го белгородцы смогут отправиться на… лифте
У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон
На майские праздники в Белгородском регионе участились ДТП с пострадавшими
Белгородскую спортивную арену на 10 тысяч зрителей будет строить компания «Белмонтажстрой»
Традиционный автопробег ко Дню Победы собрал более 200 автомобилей белгородцев
Учитель из Старого Оскола стала победителем регионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
Где и когда в Белгороде будет отключена горячая вода
Белгородский зал «Родина» представит «Идеальное место»
Как уехать из центра Белгорода после праздничного фейерверка
9 мая в Белгородском регионе ожидают кратковременные дожди с грозами и градом
Для белгородских студентов открыли новый тренажерный зал
Белгородские ученые завоевали престижные награды на конкурсе цифровой экономики
Белгородские пограничники задержали контрабанду: 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией
11 мая в Белгороде ограничат движение в связи с проведением полумарафона «PULS ПОБЕДЫ»