СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-13T11:03:07+03:00

В Белгороде будет временно прекращено движение по улице Садовой. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде по улице Садовой будет прекращено движение транспорта от улицы Мичурина до улицы Гагарина с 00:00 часов 15 мая до 23:00 часов 3 июня. Возможный маршрут объезда: улицы Мичурина – улицы Некрасова – улица Студенческая.

Также движение транспорта будет прекращено по улице Садовой от улицы Гагарина до улицы Студенческой с 00:00 часов 3 июня до 23:00 часов 15 июня. Предлагаемый маршрут объезда: улица Шершнева – улица Некрасова – улица Студенческая.

Кроме того, по улице Садовой от улицы Студенческой до улицы Железнякова движение будет ограничено с 00:00 часов 15 мая до 23:00 часов 15 июня. Водителям предлагается маршрут объезда: улица Студенческая – проспект Богдана Хмельницкого – улица Желязнякова.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства. Отметим, что, несмотря на данные ограничения, будет обеспечен круглосуточный пропуск автотранспорта оперативных служб к корпусам медицинских учреждений, расположенных по улице Некрасова.

ИСТОЧНИК KP.RU