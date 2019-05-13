Белгородские судебные приставы поздравили ветерана с Днем Победы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-13T09:54:46+03:00

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Накануне самого главного праздника нашей страны — Дня Победы, белгородские судебные приставы навестили ветерана Федеральной службы судебных приставов Куракову Раису Яковлевну. Раиса Яковлевна совсем недавно отметила свое 89 — летие. Война застала ее совсем девчонкой в Прохоровском районе, она пережила оккупацию, а потом как и все школьники в те годы трудилась для Победы. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ». Своими воспоминаниями об ужасах войны она поделилась с судебными приставами.

Раиса Яковлевна с 1964 по 1986 годы работала судебным приставом-исполнителем Свердловского райсуда Белгорода. В 2015 году ее наградили медалью «150 лет основания института судебных приставов».

Судебные приставы поздравили Раису Яковлевну с 74-ой годовщиной Победыв Великой Отечественной Войне, пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и поблагодарили за мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU