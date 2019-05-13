2019-05-13T09:54:46+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы поздравили ветерана с Днем Победы

Об ужасах войны во время встречи рассказала Раиса Яковлевна Куракова
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские судебные приставы поздравили ветерана с Днем Победы. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородские судебные приставы поздравили ветерана с Днем Победы. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Накануне самого главного праздника нашей страны — Дня Победы, белгородские судебные приставы навестили ветерана Федеральной службы судебных приставов Куракову Раису Яковлевну. Раиса Яковлевна совсем недавно отметила свое 89 — летие. Война застала ее совсем девчонкой в Прохоровском районе, она пережила оккупацию, а потом как и все школьники в те годы трудилась для Победы. Награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ». Своими воспоминаниями об ужасах войны она поделилась с судебными приставами.

Раиса Яковлевна с 1964 по 1986 годы работала судебным приставом-исполнителем Свердловского райсуда Белгорода. В 2015 году ее наградили медалью «150 лет основания института судебных приставов».

Судебные приставы поздравили Раису Яковлевну с 74-ой годовщиной Победыв Великой Отечественной Войне, пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и поблагодарили за мирное небо над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области во время взрыва бытового газа пострадало 2 человека
Белгородские водолазы со дна водоемов подымают… детали автомобилей
Белгородские судебные приставы соревновались в беге в честь 74-й годовщины Победы
В Белгороде во время проведения форума «Зеленая столица» ограничат движение транспорта
В Белгородской области синоптики прогнозирую град
В Белгороде будет временно прекращено движение по улице Садовой
В Белгороде на улице Орлова сгорела иномарка
В Белгороде изменят правила перевозки пассажиров
В Старом Осколе жителям угрожает опасный люк
В май 45-го белгородцы смогут отправиться на… лифте
У жительницы Валуек ранее судимый знакомый украл телефон
На майские праздники в Белгородском регионе участились ДТП с пострадавшими
Белгородскую спортивную арену на 10 тысяч зрителей будет строить компания «Белмонтажстрой»
Традиционный автопробег ко Дню Победы собрал более 200 автомобилей белгородцев
Учитель из Старого Оскола стала победителем регионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
Где и когда в Белгороде будет отключена горячая вода
Белгородский зал «Родина» представит «Идеальное место»
Как уехать из центра Белгорода после праздничного фейерверка
9 мая в Белгородском регионе ожидают кратковременные дожди с грозами и градом
Для белгородских студентов открыли новый тренажерный зал
Белгородские ученые завоевали престижные награды на конкурсе цифровой экономики
Белгородские пограничники задержали контрабанду: 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией
11 мая в Белгороде ограничат движение в связи с проведением полумарафона «PULS ПОБЕДЫ»