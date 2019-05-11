На майские праздники в Белгородском регионе участились ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-11T11:13:25+03:00

Только за один праздничный день зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди

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На территории Белгородской области только за один праздничный день зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали люди. Так, 9 мая около 8 утра в Старооскольском городском округе 30-летний белгородец, который ехал на своем автомобиле «ВАЗ 21054» по улице Вишневой села Песчанка, не смог справиться с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. При этом мужчина получил травмы и был госпитализирован.

В этот же день около 13.15 в Губкине 27-летний водитель «ВАЗа 21099» сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП, но его быстро нашли. Пожилая женщина с травмами различной тяжести была госпитализирована.

В Белгороде в поселке Северном на лице Октябрьской в 17.10 23-летний автомобилист на «Лексусе» въехал в припаркованный автомобиль «ГАЗ 31029». Пострадала его 22-летняя пассажирка.

В Шебекинском районе опрокинулся 36-летний мотоциклист, а в Грайворонском районе столкнулись «ВАЗ 21214» и мотоблок «Нива-9М». В обоих случаях водители мототранспорта с травмами различной тяжести были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU