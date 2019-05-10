2019-05-10T12:53:35+03:00
День Победы

Традиционный автопробег ко Дню Победы собрал более 200 автомобилей белгородцев

Машины украшали флаги, ленты, цветы, а некоторые и вовсе были переделаны под танки
Ирина ТАРАСОВА
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Традиционный автопробег ко Дню Победы собрал более 200 автомобилей белгородцев. Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.Традиционный автопробег ко Дню Победы собрал более 200 автомобилей белгородцев. Фото сообщества ВКонтакте Авто Белгород.
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В Белгороде в День Победы прошел традиционный автопробег. Он собрал более 200 авто, которые были тематически украшены флагами, лентами, цветами, а некоторые и вовсе были переделаны под «танки».

У ротонды на северном выезде из города прошла торжественная часть, были определены лучшие тематически оформленные автомобили. Затем весь транспорт выстроился в колонну и проехал по маршруту: по проспекту Богдана Хмельницкого до кольца на Спутнике и обратно к ротонде по объездной дороге.

Белгородцы смогли оценить ярко оформленные автомобили. На ветру развивались флаги Победы, ленты и цветы. На некоторых красовались «боевые» пулеметы и другие атрибуты времен Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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