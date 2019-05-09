Учитель из Старого Оскола стала победителем регионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-09T13:19:15+03:00

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В областном центре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Победителем стала учитель истории и обществознания школы № 40 Старого Оскола Валерия Кравцова. Теперь Валерия представит регион на всероссийском конкурсе.

Валерия Анатольевна успешно справилась с конкурсными испытаниями очного тура – творческой самопрезентацией «Я – учитель здоровья», уроком и его самоанализом. Она показала лучший результат среди 15 финалистов регионального этапа конкурса. Члены жюри отметили целенаправленную и эффективную работу педагога по сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового и безопасного образа жизни детей и подростков.Остальные участники очного тура признаны лауреатами конкурса.

Отметим, что Белгородская область неоднократно становилась абсолютным победителем конкурса. И пожелаем Валерии удачи в следующих испытаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU