Учитель из Старого Оскола стала победителем регионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019»
В областном центре подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019». Победителем стала учитель истории и обществознания школы № 40 Старого Оскола Валерия Кравцова. Теперь Валерия представит регион на всероссийском конкурсе.
Валерия Анатольевна успешно справилась с конкурсными испытаниями очного тура – творческой самопрезентацией «Я – учитель здоровья», уроком и его самоанализом. Она показала лучший результат среди 15 финалистов регионального этапа конкурса. Члены жюри отметили целенаправленную и эффективную работу педагога по сохранению здоровья обучающихся, формированию здорового и безопасного образа жизни детей и подростков.Остальные участники очного тура признаны лауреатами конкурса.
Отметим, что Белгородская область неоднократно становилась абсолютным победителем конкурса. И пожелаем Валерии удачи в следующих испытаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU