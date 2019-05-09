СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-09T09:09:26+03:00

Где и когда в Белгороде будет отключена горячая вода. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде в связи с плановыми гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей на ряде улиц будет отключена горячая вода.

В период с 14 мая по 27 мая включительно будет прекращена подача горячей воды по контуру котельной «Западная» в дома по следующим адресам:ул. Щорса, 1-35, 8, 10, ул. 5 Августа, ул. Костюкова, пр. Ватутина, 1а-13б, 2-6а, ул. Мокроусова, 19, 23, ул. Королёва, 7а, 19-37, ул. Губкина, 4-20, 1, ул. Железнодорожная, 119-129а, ул. Кирпичная, 65б, ул. Дегтярёва, ул. Апанасенко, 23а, 51а, 56а, ул. Комсомольская, 45, пер. Харьковский, 36г, ул. Академическая, ул. Механизаторов, 10, пер. Апанасенко, 3, 5, Бульвар 1-го Салюта, ул. Семейная (микрорайон«Новая жизнь»).

Также с 13 по 26 мая горячая вода будет отключена по ул. Щорса, 49, ул. Губкина,15г, 15д., ул. 3 Интернационала, 46а.

С 15 по 28 мая включительно остановится для ремонта котельная «СМР-1». Горячее водоснабжение будет отключено в домах по ул. Некрасова 14а,18,19,20,20а,22, ул. Садовая, 116а –118г,53а, ул. Студенческая, 2 - 12.

С 28 мая по 10 июня включительно горячая вода будет отсутствовать по ул. Ватутина, 1, 1а, 2г, 3б, 3б/а, ул. Михайловское шоссе 16, 28, 30, 33, ул. Коммунальная 8,10,12, ул. Тимирязева 1,3.

Белгородцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Кроме того, горожан призывают соблюдать правила безопасности на участках проведения ремонтных работ: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам появления выброса воды, не ставить автотранспорт вблизи люков тепловых камер и непосредственно на них.

ИСТОЧНИК KP.RU