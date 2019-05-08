9 мая в Белгородском регионе ожидают кратковременные дожди с грозами и градом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-08T17:08:42+03:00

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День 9 мая, согласно данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачным с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Утром и днем синоптики также прогнозируют дожди, местами сильные. В отдельных районах области дожди будут сопровождаться грозами. Днем в отдельных районах области ожидают град.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений ночью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем 18-23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU