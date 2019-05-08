Для белгородских студентов открыли новый тренажерный зал

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-08T16:08:53+03:00

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В торжественной церемонии принимали участие представители ректората университета и руководства колледжа, ветераны, преподаватели и студенты. Присутствующие отметили, что новый зал позволит молодежи заниматься поддержанием здоровья в современных, комфортных условиях.

Здесь есть тренажёры для силовых тренировок, беговые дорожки, велотренажёры и многое другое. Примечательно, что во внеучебное время доступ в зал будет открыт для всех желающих.

Ректор Белгородского госуниверситета Олег Полухин отметил, что в колледже в целом завершается ремонт и уже в следующем учебном году студенты смогут посетить новое кафе, обновленные столовую и обустроенный внутренний дворик. Кроме того, в дальнейшем запланировано развитие колледжа и на еще одной площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU