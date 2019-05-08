2019-05-08T15:12:11+03:00
Общество

Белгородские пограничники задержали контрабанду: 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией

Перевести продукцию пытались автомобилем «Газель» с белгородскими номерами
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские пограничники задержали контрабанду: 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией. Фото пресс-службы Пограничного управления.Белгородские пограничники задержали контрабанду: 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией. Фото пресс-службы Пограничного управления.
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В начале мая пограничниками в районе населенного пункта Муром Шебекинского района Белгородской области (пограничная зона) был остановлен автомобиль «Газель» 31 регион, водитель и пассажир которого оказались жителями того же населенного пункта. В машине были обнаружены контрабандные 400 килограмм чищеных орехов и 4 тюка со швейной продукцией.

Водитель «Газели» пытался оказать сопротивление пограничному наряду при осмотра транспортного средства. На это были у него причины. В автомобиле пограничники обнаружили около 40 коробок по 10 килограмм каждая с чищеными грецкими орехами и 4 больших тюка со швейной продукцией. Как выяснилось, груз был перемещен неизвестными лицами из Украины в Россию.

По данному факту проводится разбирательство, после которого будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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