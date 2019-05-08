Добрая традиция АПХ «Мираторг»

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-08T12:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

«Мираторг» проводит активную политику в сфере социальной ответственности: участвует в восстановлении памятников архитектуры, оказывает помощь медицинским и учебным учреждениям, детским домам и другим социальным организациям. Важным направлением данной деятельности компания считает заботу о старшем поколении.

Поздравлять участников Великой Отечественной Войны с Днем Победы стало доброй традицией для сотрудников холдинга. В нынешнем году они навестили более 540 ветеранов в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. А в подарок вручали цветы и праздничные продуктовые наборы от компании «Мираторг».

- Ежегодно мы с благодарностью навещаем тех, кто встал на защиту нашей Родины в далеком сорок первом, кто был на поле боя и кто ковал победу в тылу, кто восстанавливал страну в послевоенные годы, кто подарил нам счастье жить, трудиться, растить детей под мирным небом. Память об их подвиге будет вечным примером, образцом мужества и стойкости, - подчеркивают в пресс-службе АПХ «Мираторг».

ИСТОЧНИК KP.RU