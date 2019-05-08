В Белгородской области накануне Дня Победы останки советских воинов преданы земле

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-08T10:28:40+03:00

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Накануне празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне еще двое советских воинов обрели вечный покой на воинском мемориале.7 мая в селе Дмитриевка Яковлевского района Белгородской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков солдат.

Неизвестные герои были обнаружены поисковиками отряда «Память» при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области около села Ольховка Белгородской области, где в 1943 году шли ожесточенные оборонительные бои на белгородско-курском направлении.

Останки погибших защитников нашей Родины были преданы земле с соблюдением всех воинских и православных традиций на Дмитриевском Мемориале Воинской славы. Здесь находится одно из самых больших воинских захоронений, где покоятся более 2400 солдат, погибших в годы войны.

Почтить память погибших воинов пришли представители Дмитриевской территориальной администрации Яковлевского городского округа, жители села, а также ученики средней общеобразовательной школы.

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

После церемонии перезахоронения 10 вновь принятых сотрудников региональной службы перед лицом своих товарищей и ветеранов приняли присягу.

Руководитель УФССП России по Белгородской области — главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов обращаясь к принявшим присягу коллегам, отметил:

- Принятие присяги в преддверии священного праздника страны - Дня Победы накладывает особый отпечаток и придает еще большую значимость произнесенным словам. Поздравляю с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю всем никогда не знать войны, жить в мире и благополучии!

ИСТОЧНИК KP.RU