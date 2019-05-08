2019-05-08T09:28:08+03:00
Происшествия

Попытка ограбления закончилась убийством двух пожилых белгородцев

Пенсионеров в течение нескольких лет грабили жители соседних областей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородских пенсионеров в течение нескольких лет грабили жители соседних областей.Белгородских пенсионеров в течение нескольких лет грабили жители соседних областей.Фото: "КП" Архив
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В совершении тяжких и особо тяжких преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 162, п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ обвиняют четверых жителей Курской и Воронежской областей. Они в течение нескольких лет грабили одиноких белгородских пенсионеров. А попытка ограбления 6 августа 2017 года закончилась убийством двух пожилых людей.

В прокуратуре Белгородской области сообщают, что двое мужчин и две женщины в 2016 и 2017 годах специально посещали населенные пункты Белгородской, Курской и Воронежской областей, находили одиноких пенсионеров. Затем злоумышленники проникали в дома пожилых людей и грабили их. От преступной деятельности пострадали шестеро, ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил 300 тысяч рублей.

Трагично закончилась попытка ограбления 6 августа 2017 года. Тогда четверо злоумышленников проникли в дом пенсионеров села Остроухово Красногвардейского района. Они стали избивать супругов, требуя денег. Когда же в ответ они не получили ничего, пенсионеров убили.

Уголовное дело направлено в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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