2019-05-07T18:06:55+03:00
Общество

30-летний белгородец убийство бабушки сравнил с компьютерной игрой

Преступление молодой мужчина совершил в сильном алкогольном опьянении
Ирина ТАРАСОВА
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30-летний белгородец убийство бабушки сравнил с компьютерной игрой.30-летний белгородец убийство бабушки сравнил с компьютерной игрой.Фото: "КП" Архив
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30-летний житель Алексеевки убийство своей 78-летней бабушки объяснил тем, что «действовал, будто в компьютерной игре». При этом он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

Как было выяснено в ходе предварительного следствия, утром 4 мая 2019 года у обвиняемого, который находился в доме своей 78-летней бабушки в городе Алексеевка, на фоне измененного алкоголем сознания, возник умысел на убийство бабушки. Он взял нож и нанес пожилой женщине множественные удары по разным частям тела. Свидетелем происходящего стала мать обвиняемого, которая вызвала скорую помощь. Потерпевшая умерла по дороге в больницу от геморрагического шока.

Обвиняемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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