2019-05-07T15:21:38+03:00
Общество

В старых дворянских усадьбах обнаружены перспективные сорта сирени

Конкурс «Белгородская сирень» помог ученым найти массовые посадки сирени
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управления по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ".Фото пресс-службы управления по связям с общественностью и СМИ НИУ "БелГУ".
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Сотрудники НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» проехали по местам, где расположены старые дворянские усадьбы. Сирень была популярна у помещиков, некоторые заказывали сорта в Европе. Вероятность обнаружить утраченные сорта или найти интересный генетический материал, который можно использовать для получения новых сортов, была велика. В результате по итогам экспедиций 2018 года во всех районах Белгородской области нашлись перспективные с научной точки зрения посадки сирени.

Так благодаря конкурсу «Белгородская сирень», который организовал НИУ «БелГУ», ученые узнали о новых местах, которые решили посетить в этом году.

Заведующий лабораторией генетики и селекции растений Михаил Третьяков подчеркнул:

– Присылаемые на конкурс фотографии размещаются на карте области, на сайте Ботанического сада botanicgarden.bsu.edu.ru. По ним мы ориентируемся, куда именно совершить выезды в 2019 году. Прежде всего нас интересуют места массовых посадок сирени.

Также Михаил Юрьевич дал несколько советов, с какими растениями лучше сажать сирень. Основная проблема – недолгий период цветения. Поэтому сирень лучше сочетать с теми растениями, которые цветут в другое время. Например, форзиция цветет раньше. Хорошо сирень смотрится с пионами, они подчеркивают ее цвет. Белая сирень дает красивое цветовое сочетание с туями. Сирень в соседстве с яблонями выглядит эффектно, особенно если это краснолистные яблони. Еще один сосед, подчеркивающий красоту цветущей сирени - чубушник, который в нашем регионе называют жасмином.

ИСТОЧНИК KP.RU

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