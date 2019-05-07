Белгородские энергетики обеспечили освещение братской могилы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-05-07T14:49:18+03:00

В селе Никольское Шебекинского района специалисты установили 14 светильников и два энергосберегающих прожектора

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В преддверии 74-й годовщины Великой Победы сотрудники Шебекинского РЭС обеспечили освещение братской могилы в Белгородской области. Накануне 70-летия Победы, в 2015 году, памятник был отремонтирован.

Для освещения площадки перед памятником и прилегающей территории энергетики выровняли и покрасили опоры, установили 14 светильников и два энергосберегающих прожектора, проложили порядка 200 метров кабельной линии электропередачи.

В братской могиле захоронено свыше 450 советских воинов, погибших в результате оборонительных боев на Курской дуге и операции на Белгородско-Курском направлении.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Монумент, установленный в мае 1965 года, увековечил память о подвигах батальона Андрея Бельгина, принявшего главный удар вражеского наступления 6 июля 1943 года (из 500 бойцов в живых остался лишь каждый четвертый); 8-й стрелковой роты гвардии капитана Ивана Илясова, отбившей восемь вражеских атак и уничтожившей свыше 300 вражеских солдат и офицеров; 4-й стрелковой роты гвардии младшего лейтенанта Алексея Деревянко. Здесь же покоится прославленный снайпер, Герой Советского Союза гвардии старшина Николай Ильин, лично истребивший 459 немецких солдат и офицеров. Имена героев - Андрея Бельгина, Ивана Илясова, Алексея Деревянко и Николая Ильина - высечены на мемориальных плитах в центре комплекса.

Работы по освещению мемориалов, расположенных в деревнях и населенных пунктах района, шебекинские энергетики ведут постоянно. «Это наш долг перед предками и то малое, что мы можем сделать», - считают они.

ИСТОЧНИК KP.RU