2019-05-07T12:53:36+03:00
Общество

В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество

22 мая на торги выставят имущество должников на сумму 12 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество.В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество.Фото: "КП" Архив
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22 мая в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях пройдут торги. На них будет реализовано имущество, принадлежащее должникам по исполнительным производствам, переданное судебными приставами - исполнителями УФССП России по Белгородской области по 18 лотам на общую сумму 12 миллионов рублей. С торгнов, в том числе уйдут автомобили Ниссан,Агура, Мерседес.

Будут проданы: Ниссан X-TRAIL 2015 года выпуска (начальная продажная цена 652 210 руб.); гараж площадью 26,2 квадратных метров, расположенный в Белгороде по улице Горького (начальная продажная цена 73 858 руб.); ЯГУАР XF 2014 года выпуска (начальная продажная цена 653 075 руб.).

Также будут проданы земельный участок площадью 238 квадратных метров, нежилое здание — магазин, расположенные в Белгородской области в поселке Красная Яруга (начальная продажная цена 2 966 500 руб.); земельный участок площадью 1670 квадратных метров, расположенный в Красногвардейском районе села Стрелецкое (начальная продажная цена 501 075 руб.); MERSEDES BENZ GLS 400 4MATIC, 2016 года выпуска (начальная продажная цена 4 675 000 рублей).

С условиями участия в торгах, а также с полным списком реализуемого имущества можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru., tu31.rosim.ru. Торги состоятся 22 мая 2019 года по адресу: ул. Мокроусова д.6 каб.1

ИСТОЧНИК KP.RU

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