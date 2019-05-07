2019-05-07T10:30:20+03:00
Общество

Сбербанк развивает услугу сурдоперевода

Теперь клиенты ЦЧБ ПАО Сбербанк с нарушениями слуха и речи получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на языке жестов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

– Центральное Черноземье входит в топ-5 регионов по количеству людей с нарушениями слуха и речи, поэтому для нас эта тема очень актуальна, – говорит председатель Воронежского регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Вера Семенова.

Услуга сурдоперевода проста в применении. Сотрудник офиса Сбербанка связывается с профессиональным сурдопереводчиком с помощью видеозвонка на планшете. Клиент задает интересующий вопрос так, как ему удобно, и получает ответы в переводе на жестовый язык.

На данный момент в Центрально-Черноземном банке бесплатная услуга сурдоперевода запущена в 287 офисах. На территории Воронежской области – это 79 подразделений, 46 – в Липецкой области, 49 – на Белгородчине, 33 – в Орловской, 36 – в Тамбовской и 44 – в Курской областях.

– Услуга видеоудаленного сурдоперевода достаточно новая, но уже понятно, что она крайне востребована данной категорией населения, поэтому будет развиваться и далее, – отметил Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Как подчеркнули в банке, помимо решения своей основной задачи, услуга «Видеоудаленный сурдоперевод» несет в себе и другую не менее важную миссию – это социализация людей с нарушениями слуха и речи.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество
Белгородцы могут получить еще два новых штрафа
У белгородцев уже выкуплено более 370 тонн вторсырья
В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог
Белгородские энергетики приступают к гидроиспытаниям теплосетей
В День Победы в Белгороде ограничат движение транспорта
На фасаде белгородского музыкального колледжа появится арт-объект
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Белгороде откроют центр «серебряных» волонтеров
Белгородцы примут участие в «Диктанте Победы»
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса
В Белгороде на повороте в Беломестное при ДТП погиб пожилой водитель
В Белгороде во время пожара пострадал человек
В Белгороде брат на брата пошел
Цветение воронца в степи Вейделевского района отметили праздником
Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку
В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы
Белгородцы получат персональные поздравление с 74-й годовщиной Победы от Президента
На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде при столкновении такси «Рено Логан» и «Ниссан Санни» пострадали люди
Старооскольская спортсменка на всероссийских соревнования стреляла лучше всех
Белгородец ударил своего соперника ножницами из-за ревности
Как белгородские транспортные полицейские вместе с детьми встречают День Победы
В поселке Октябрьский Белгородского района открылась новая пожарно-спасательная часть
Под Старым Осколом из пруда водолазы достали тело мужчины
В Белгородском регионе к концу этих выходных синоптики обещают +23 градуса
В Белгороде вокруг 13-й главы правил благоустройства вновь закипели страсти
Будут ли ездить белгородские чиновники на «Лада Калине»?
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим