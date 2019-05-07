Белгородцы могут получить еще два новых штрафа
Изменения в региональный закон «Об административных нарушениях» предложил внести губернатор Евгений Савченко. Если Белгородская областная Дума примет документ, белгородцы будут платить 500 рублей за купание в запрещенных местах. За повторное правонарушение в течение года наказание увеличится до 1 тысячи рублей. 500 рублей заплатят те, кто вышел на лед в запрещенных местах. 1 тысячу – за повторное нарушение в течение года.
Отметим, что предусмотрен штраф и за выезд на лед на транспорте. 2 тысячи в первый раз и за повторное нарушение – 4 тысячи рублей. На транспортные средства экстренных оперативных служб, если выезд связан с обеспечением безопасности, штраф налагаться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU