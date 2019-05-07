2019-05-07T11:55:52+03:00
Общество

Белгородцы могут получить еще два новых штрафа

Жители области будут платить за купание в запрещенных местах и выход на лед в неположенном месте
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жители области будут платить за купание в запрещенных местах и выход на лед в неположенном месте.Жители области будут платить за купание в запрещенных местах и выход на лед в неположенном месте.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Изменения в региональный закон «Об административных нарушениях» предложил внести губернатор Евгений Савченко. Если Белгородская областная Дума примет документ, белгородцы будут платить 500 рублей за купание в запрещенных местах. За повторное правонарушение в течение года наказание увеличится до 1 тысячи рублей. 500 рублей заплатят те, кто вышел на лед в запрещенных местах. 1 тысячу – за повторное нарушение в течение года.

Отметим, что предусмотрен штраф и за выезд на лед на транспорте. 2 тысячи в первый раз и за повторное нарушение – 4 тысячи рублей. На транспортные средства экстренных оперативных служб, если выезд связан с обеспечением безопасности, штраф налагаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде c торгов уйдут автомобили Ниссан, Ягуар, Мерседес и другое арестованное имущество
Сбербанк развивает услугу сурдоперевода
У белгородцев уже выкуплено более 370 тонн вторсырья
В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог
Белгородские энергетики приступают к гидроиспытаниям теплосетей
В День Победы в Белгороде ограничат движение транспорта
На фасаде белгородского музыкального колледжа появится арт-объект
Сбербанк продлил на два месяца действие минимальных ставок по «Потребительскому кредиту без обеспечения»
В Белгороде откроют центр «серебряных» волонтеров
Белгородцы примут участие в «Диктанте Победы»
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса
В Белгороде на повороте в Беломестное при ДТП погиб пожилой водитель
В Белгороде во время пожара пострадал человек
В Белгороде брат на брата пошел
Цветение воронца в степи Вейделевского района отметили праздником
Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку
В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы
Белгородцы получат персональные поздравление с 74-й годовщиной Победы от Президента
На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде при столкновении такси «Рено Логан» и «Ниссан Санни» пострадали люди
Старооскольская спортсменка на всероссийских соревнования стреляла лучше всех
Белгородец ударил своего соперника ножницами из-за ревности
Как белгородские транспортные полицейские вместе с детьми встречают День Победы
В поселке Октябрьский Белгородского района открылась новая пожарно-спасательная часть
Под Старым Осколом из пруда водолазы достали тело мужчины
В Белгородском регионе к концу этих выходных синоптики обещают +23 градуса
В Белгороде вокруг 13-й главы правил благоустройства вновь закипели страсти
Будут ли ездить белгородские чиновники на «Лада Калине»?
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим