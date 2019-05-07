2019-05-07T09:32:57+03:00
Общество

В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог

В областном центре ведутся работы по капитальному и ямочному ремонту улично-дорожной сети
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог.В Белгороде будет отремонтировано 16 километров дорог.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будет отремонтировано 15 объектов УДС протяженностью 16 километров. Уже завершены работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на проспекте Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской, а также по переулку 2-й Кашарский от проспекта Славы до улицы Чапаева.

Выполнено фрезерование покрытия на участке по улице Князя Трубецкого от Белгородского проспекта до Народного бульвара и от проспекта Славы до Гражданского, аналогичные работы идут по улице 60 лет Октября от Буденного до Спортивной. По улице Харьковской от улицы Супруновской до Попова, а также по улице Железнодорожной от Щорса до Кирпичной рабочие укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

По улице Шершнева от Богдана Хмельницкого до Садовой идет установка бортовых камней. По улице Некрасова от Мичурина до проспекта Богдана Хмельницкого и Садовой на 80% выполнены работы по укладке асфальтобетона, ведется асфальтирование карманов. По улице Королева от проспекта Ватутина до Губкина рабочие планируют приступить к укладке щебеночно-мастичного слоя асфальтобетона. По улице Студенческой от проспекта Богдана Хмельницкого до Промышленной идут работы по восстановлению тротуаров из плитки, ремонт ливневой канализации.

Работы по капитальному ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется завершить к середине июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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