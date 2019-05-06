2019-05-06T16:23:41+03:00
Общество

В День Победы в Белгороде ограничат движение транспорта

Некоторые улицы закроют для автомобилистов по соображениям безопасности
Екатерина ПАПАКИНА
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В честь 74-й годовщины Победы в областном центре пройдет множество мероприятий.В честь 74-й годовщины Победы в областном центре пройдет множество мероприятий.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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В честь 74-й годовщины Победы в областном центре пройдет множество мероприятий. Поэтому движение начнут ограничивать уже накануне праздничного дня, сообщают в городской администрации.

В частности, с 23:00 8 мая и до окончания мероприятий будет ограничена стоянка и остановка транспорта по Театральному проезду, улицам Чумичова и Трубецкого - от проспекта Славы до ул. Победы; по ул. Попова - от проспекта Славы до ул. Харьковской; по ул. Харьковской - от ул. Попова до ул. Супруновской; по ул. Победы - от Театрального проезда до ул. Н. Чумичова; по Свято-Троицкому бульвару - от Театрального проезда до проспекта Б. Хмельницкого; по Гражданскому проспекту от ул. Белгородского полка до ул. Попова.

9 мая движение транспорта будет запрещено с 7:00. Например, по Гражданскому проспекту и пересекающих его улицах - до завершения акции «Бессмертный полк». А с 21:45 и до окончания фейерверка - по проспекту Ватутина от ул. Победы до ул. Костюкова.

Более подробный перечень улиц, которых коснулось ограничение, смотрите на сайте администрации Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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