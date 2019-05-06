На фасаде белгородского музыкального колледжа появится арт-объект
В ближайшие дни на фасаде Белгородского государственного музыкального колледжа имени Степана Дегтярева на Гражданском проспекте появится объект уличного искусства. Проект реализуется при поддержке департамента строительства и транспорта Белгородской области и музея стрит-арта в Санкт-Петербурге. Выполнен он в рамках реконструкции сквера Дружбы (Горсад) в преддверии III открытого форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зеленая столица».
К 16 мая фасад колледжа будет расписан художниками Ztwins. Роспись представляет собой серию арок, которые присущи классической архитектуре. Интересно, что идеей к созданию проекта послужила цитата Иоганна Вольфганга Гете «Архитектура — музыка, застывшая в камне».
ИСТОЧНИК KP.RU