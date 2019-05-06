В Белгороде на повороте в Беломестное при ДТП погиб пожилой водитель
69-летний мужчина скончался в машине реанимации
Фото ВКонтакте Авто Белгород.
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В Белгороде столкнулись ВАЗ 2105 и Volvo. Столкновение произошло на повороте в Белометное. Водитель ВАЗа скончался в машине реанимации.
Перекресток, как считают белгородцы – очень опасный, видимость плохая, ДТП в этом месте не редкость. И в этот раз, согласно предварительной информации, пожилой водитель «пятерки» не уступил дорогу иномарке. Удар пришелся в левую сторону легковушки.
В результате ДТП еще один пассажир «пятерки» повредил ребра, второй не пострадал. Также пришлось госпитализировать водителя иномарки, который получил различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU