В Белгороде на повороте в Беломестное при ДТП погиб пожилой водитель

СЕГОДНЯ 09:44 2019-05-06T09:44:44+03:00

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В Белгороде столкнулись ВАЗ 2105 и Volvo. Столкновение произошло на повороте в Белометное. Водитель ВАЗа скончался в машине реанимации.

Перекресток, как считают белгородцы – очень опасный, видимость плохая, ДТП в этом месте не редкость. И в этот раз, согласно предварительной информации, пожилой водитель «пятерки» не уступил дорогу иномарке. Удар пришелся в левую сторону легковушки.

В результате ДТП еще один пассажир «пятерки» повредил ребра, второй не пострадал. Также пришлось госпитализировать водителя иномарки, который получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU