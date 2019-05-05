2019-05-05T11:28:27+03:00
Общество

Цветение воронца в степи Вейделевского района отметили праздником

В поселке Викторополь Белгородской области в 8 раз прошел праздник «Воронцовый край»
Ирина ТАРАСОВА
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Цветение воронца в степи Вейделевского района отметили праздником.Цветение воронца в степи Вейделевского района отметили праздником.Фото: "КП" Архив
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Название праздника пошло от воронцов — так в Вейделевском районе на местном диалекте называют этот вид пиона, который растет прямо в степи. Этим видом пионов в эти дни покрыта вся степь. Каждый год несколько сотен белгородцев и даже жители других регионов приезжают именно для того, чтобы полюбоваться цветением воронца. А местные коллективы устроили настоящий праздник, настоящий фестиваль, чтобы отметить такое событие. Праздник, кстати, прошел уже в 8-й раз.

Отметим, что в природе воронец встречается все реже, этот вид пиона занесен в Красную книгу. И одна из целей фестиваля — привлечь внимание к проблеме сохранения этого замечательного растения в дикой природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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