2019-05-04T21:14:35+03:00
Общество

Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку

Синоптики обещают, что воскресенье будет теплым, но дождливым
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку.Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Облачная погода с прояснениями сохранится в Белгороде завтра, 5 мая, в течение всего дня. День, когда белгородцы обычно посещают родных на кладбище, будет теплым, но дождливым. Температура днем составит +25 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет 6-11 градусов со знаком плюс.

Ветер южный, при грозах его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Понедельник, обещают синоптики, будет облачным, но без осадков. Днем температура достигнет +23 градусов. Теплая погода установится в течение всей недели, но ее подпортят дожди, которые обещают плотно накрыть областной центр, до субботы. И лишь субботник день 11 мая обещает быть солнечным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы
Белгородцы получат персональные поздравление с 74-й годовщиной Победы от Президента
На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде при столкновении такси «Рено Логан» и «Ниссан Санни» пострадали люди
Старооскольская спортсменка на всероссийских соревнования стреляла лучше всех
Белгородец ударил своего соперника ножницами из-за ревности
Как белгородские транспортные полицейские вместе с детьми встречают День Победы
В поселке Октябрьский Белгородского района открылась новая пожарно-спасательная часть
Под Старым Осколом из пруда водолазы достали тело мужчины
В Белгородском регионе к концу этих выходных синоптики обещают +23 градуса
В Белгороде вокруг 13-й главы правил благоустройства вновь закипели страсти
Будут ли ездить белгородские чиновники на «Лада Калине»?
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим