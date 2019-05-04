4 Май 21:14 2019-05-04T21:14:35+03:00

Какая погода будет в Белгороде на Красную Горку. Фото: "КП" Архив

Синоптики обещают, что воскресенье будет теплым, но дождливым

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Облачная погода с прояснениями сохранится в Белгороде завтра, 5 мая, в течение всего дня. День, когда белгородцы обычно посещают родных на кладбище, будет теплым, но дождливым. Температура днем составит +25 градусов тепла, ночью столбик термометра покажет 6-11 градусов со знаком плюс.

Ветер южный, при грозах его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Понедельник, обещают синоптики, будет облачным, но без осадков. Днем температура достигнет +23 градусов. Теплая погода установится в течение всей недели, но ее подпортят дожди, которые обещают плотно накрыть областной центр, до субботы. И лишь субботник день 11 мая обещает быть солнечным.

ИСТОЧНИК KP.RU