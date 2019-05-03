На проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде при столкновении такси «Рено Логан» и «Ниссан Санни» пострадали люди

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-03T17:39:11+03:00

Авария произошла недалеко от пересечения с проспектом Славы

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Неподалеку от пересечения с проспектом Славы на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП: столкнулись такси марки «Рено Логан» и автомобиль «Ниссан Санни». Как сообщают в МЧС, в ДТП пострадали люди.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в службу спасения, сообщают в региональном МВД России по Белгородской области. Машины, которые столкнулись, развернуло поперек проспекта, из-за чего на главном проспекте областного центра образовалась гигантская пробка.

Обстоятельства ДТП и виновные в аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU