Старооскольская спортсменка на всероссийских соревнования стреляла лучше всех

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-03T13:40:29+03:00

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Всего во всероссийских соревнованиях по стрельбе приняли участие 350 спортсменов из всех регионов страны. Но лучшей оказалась старооскольская спортсменка Ольга Ефимова, которая завоевала золотую медаль, показав лучший результат.

С Майкопа (Республика Адыгея) она привезла высокую награду, где завершилось всероссийское первенство России по стрельбе из мелкокалиберного оружия, всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов, родившихся в 1999 году и моложе.

Ольга Ефимова показала лучший результат в дисциплине «10 метров, 60 выстрелов» из пневматической винтовки. Отметим, что по результатам турнира будет сформирована российская сборная.

ИСТОЧНИК KP.RU