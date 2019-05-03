Старооскольская спортсменка на всероссийских соревнования стреляла лучше всех
Всего во всероссийских соревнованиях по стрельбе приняли участие 350 спортсменов из всех регионов страны. Но лучшей оказалась старооскольская спортсменка Ольга Ефимова, которая завоевала золотую медаль, показав лучший результат.
С Майкопа (Республика Адыгея) она привезла высокую награду, где завершилось всероссийское первенство России по стрельбе из мелкокалиберного оружия, всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов, родившихся в 1999 году и моложе.
Ольга Ефимова показала лучший результат в дисциплине «10 метров, 60 выстрелов» из пневматической винтовки. Отметим, что по результатам турнира будет сформирована российская сборная.
ИСТОЧНИК KP.RU