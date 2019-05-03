Белгородец ударил своего соперника ножницами из-за ревности

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-03T11:54:42+03:00

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В полицию Белгорода обратилась женщина, которая рассказала полицейским, что ее мужа ранили во время нападения острым предметом. Выяснилось, что рану канцелярскими ножницами нанес соперник мужчины, который накануне оказывал женщине повышенные знаки внимания.

Полицейские установили, что 38-летнего мужчина подкараулил своего 39-летнего знакомого на улице, между мужчинами произошла ссора и неудачный ухажер ударил приятеля ножницами.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU