Как белгородские транспортные полицейские вместе с детьми встречают День Победы

2 Май 20:37 2019-05-02T20:37:08+03:00

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Учащиеся МБОУ ООШ № 34 Белгорода вместе с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних белгородского линейного отдела МВД России на транспорте подготовили рисунки, посвященные Дню Победы. На суд жюри было представлено более 30 работ.

Вместе с членом общественного Совета отдела, директором ДОЛ «Липки» Ириной Болдырь для учащихся начальных классов МБОУ ООШ №34 был организован конкурс. При этом, как отмечала Ирина Вячеславовна, «ребята подошли к конкурсу ответственно, кто-то использовал краски, кто-то карандаши, но все без исключения вложили в них свою душу, поэтому было очень сложно выбрать лучшие работы».

Победителям конкурса стражи порядка вручили грамоты и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU