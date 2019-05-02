2019-05-02T20:37:08+03:00
Общество

Как белгородские транспортные полицейские вместе с детьми встречают День Победы

В конкурсе детского рисунка было представлено 30 работ
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.Фото пресс-служба Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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Учащиеся МБОУ ООШ № 34 Белгорода вместе с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних белгородского линейного отдела МВД России на транспорте подготовили рисунки, посвященные Дню Победы. На суд жюри было представлено более 30 работ.

Вместе с членом общественного Совета отдела, директором ДОЛ «Липки» Ириной Болдырь для учащихся начальных классов МБОУ ООШ №34 был организован конкурс. При этом, как отмечала Ирина Вячеславовна, «ребята подошли к конкурсу ответственно, кто-то использовал краски, кто-то карандаши, но все без исключения вложили в них свою душу, поэтому было очень сложно выбрать лучшие работы».

Победителям конкурса стражи порядка вручили грамоты и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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