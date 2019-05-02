В поселке Октябрьский Белгородского района открылась новая пожарно-спасательная часть

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-02T13:21:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В день 370-летия пожарной охраны России состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части № 29 в поселке Октябрьский Белгородского района.

В церемонии открытия нового здания приняли участие секретарь Совета безопасности области Олег Мантулин, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, заместитель главы администрации Белгородского района Руслан Терещенко, глава администрации городского поселения «Поселок Октябрьский» Александр Дукмас, сотрудники пожарно-спасательной части и жители поселка Октябрьский.

Еще недавно пожарное депо располагалось в приспособленном помещении одного из заводов поселка и не соответствовало тем требованиям, которые сегодня предъявляются к подобным объектам. Новое же здание, на строительство которого из областного бюджета было выделено порядка 7 миллионов рублей, будет обеспечивать защиту от огня жилого сектора 7 сельских поселений и поселка городского типа Октябрьский, а также находящихся на их территории объектов культуры, образования, здравоохранения, торговых центров. Кроме того, пожарно-спасательная часть обеспечивает прикрытие федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU